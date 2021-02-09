В Петербурге резко снизилось число новых зараженных коронавирусом

Чуть больше 1 тысячи человек заразились коронавирусом в Петербурге на 9 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кривая заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге несмотря на постоянные скачки, все же движется вниз. Во вторник, 9 февраля 2021 года, оперативный штаб зафиксировал минимальное значение за последние два месяца. Так, в городе за сутки заболели чуть более 1 тысячи человек.

- Во вторник в Петербурге подтверждено еще 1078 новых заражений. Последний раз такой показатель был 6 ноября - 1071 заболевших. Всего за время пандемии в городе заболели уже 347 444 петербуржцев, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также наблюдается рост в статистике выздоровевших. Накануне врачи выписали еще 3739 пациентов, которые полностью преодолели болезнь. Увы, скончались 61 пациентов.

Отметим, что Смольный призывает горожан к вакцинации, чтобы петербуржцы поскорее выработали иммунитет. Так, прививочный пункт вскоре появится в одном из ТЦ.