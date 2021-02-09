Полиция разыскивает гражданина Люксембурга по подозрению в "минировании" петербургского метро

Петербургская полиция разыскивает "телефонного террориста" из Люксембурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области разыскивает гражданина Люксембурга за угрозу "минирования" метро. В 06:53 часов утра понедельника, 8 февраля 2021 года, на номер экстренной службы 112 поступило смс-сообщение, в котором говорилось, что на одной из станций подземки находится бомба.

- Через 112 поступило смс-сообщение: "Bomd in the metro station". Установлено, что данный мобильный телефон зарегистрирован на 65-летнего гражданина Люксембурга, проживающего в Приморском районе Северной столицы, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции приехали по адресу, где зарегистрирован иностранец, однако двери им никто не открыл. Сейчас следователи устанавливают владельца квартиры.

Также были осмотрены 72 станции метрополитена. Никаких опасных или подозрительных вещей не обнаружено. Эвакуация не проводилась.