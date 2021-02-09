480 банок снюса и сигареты в детском конструкторе нашли в посылках на Пулковской таможне

Сигареты в конструкторе пытались отправить за рубеж. Фото: СЗТУ

Сотрудники Пулковской таможни подвели первые итоги 2021 года. Только за январь им пришлось проверить сотни и тысячи международных почтовых отправлений, 85 из которых содержали нелегальный груз. Так, в посылках из России шла табачная смесь снюс, а также сигареты и прочее.

- В описи содержимого отправители указывали детские игрушки, конструкторы, сувениры, одежду и продукты питания. Однако в ходе таможенных досмотров было установлено, что вместе с товарами пересылались блоки сигарет. Снюс в описи значился как «Товары из натуральных ингредиентов производства России», - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

И если табачная смесь была отечественной, то почти все сигареты - белорусского производства. Всего было изъято 21 876 пачек сигарет и стиков, а также 480 банок снюса.

90% отправлений направлялись в Великобританию, Ирландию, США, Израиль, Францию и Украину.