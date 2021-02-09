Полиция нашла новую жертву изнасилования петербургским рок-музыкантом

Новую жертву изнасилования музыканта из Петербурга нашли полицейские Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полиция продолжает расследование уголовное дело об изнасиловании малолетних девочек местным рок-музыкантом и его товарищем-инженером. Мужчин 33-х и 38-ми лет задержали еще 30 мая 2020 года. Во понедельник, 8 февраля 2021 года, следователям стало известно еще об одной несовершеннолетней жертве насилия.

- В ходе расследования стало известно, что 33-летний рок-музыкант в период с 1 июня по 8 июля 2019 года развращал девочку, которой на тот момент было 14 лет. Их встречи происходили в квартире дома 66/1 по проспекту Маршала Казакова, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Этой же девочкой воспользовался и второй мужчина. Известно, что он преступление совершил в другой квартире, в доме 35 на улице Козлова. Происходило это с 1 ноября по 31 декабря 2019 года.

По обоим случаям возбуждены новые уголовные дела. Подозреваемые остаются в СИЗО.