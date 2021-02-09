Жительница Кировска с перепугу сообщила в полицию о похищении своего мужа

Полиция искала похищенного мужчину, но с ним все оказалось хорошо. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На уши поставила полицию Кировского района Ленобласти местная очень мнительная женщина. Утром 9 февраля она сообщила о похищении своего собственного мужа, которого на иномарке якобы силой увез неизвестный мужчина.

- По словам заявительницы, ее мужа силой затолкали в автомобиль марки «Ауди», после чего машина скрылась. Был объявлен план «Перехват», - сообщил источник «КП-Петербург».

Однако вскоре оказалось, что верная жена сильно перестраховалась. Автомобиль нашли и остановили. Сидевшие внутри люди были немало удивлены происходящим. Их планы на день оказались нарушены, но заявку полиция была обязана отработать. Тем более, что речь шла о похищении, как казалось.

- Похищения не было, женщина переполошилась. Установлено, что два компаньона по бизнесу поехали вместе без принуждения. Сейчас оба объясняются в полиции, - уточнил источник «КП».