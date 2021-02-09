Житель Ленобласти признался в изнасиловании малолетней дочери своей возлюбленной

Мужчина признался в изнасиловании дочери своей сожительницы в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области раскрыла дело об изнасиловании несовершеннолетней. Еще 2 февраля 2021 года в следственный комитет обратилась 34-летняя жительница поселка Бургы во Всеволожском районе, которая обвинила своего сожителя в преступлении в отношении ее 15-летней дочери. Позже сам мужчина признался, что действительно напал на девочку.

- В полдень 8 февраля 2021 года полиция задержала подозреваемого, безработного 42-летнего мужчины. Он признался в том, что 2 февраля изнасиловал дочь своей возлюбленной, после чего скрылся, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В тот же день следователи отправили подозреваемого в изолятор временного содержания. По факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит тюремный срок - от восьми до пятнадцати лет заключения.

Напомним, что петербургская полиция также нашла еще одну жертву изнасилования рок-музыкантом и его приятелем инженером. Оба мужчины надругались над 14-летней девочкой.