Новые стандарты стоимости услуг ЖКХ установлены в Петербурге

Губернатор Петербурга утвердил новые стандарты по услугам ЖКХ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении стоимости жилищно-коммунальных услуг. Чуть ранее стандарты стоимости утвердило правительство города. Это важно для определения размера компенсаций по квартплате.

- Размеры региональных стандартов утверждаются ежегодно. Они применяются для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и для расчета мер социальной поддержки в виде денежных выплат, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что стандарты будут увеличены на 3,1% - 6,7 % и начнут рассчитываться для двух периодов: зимнего (отопительного) и летнего. При этом увеличение стандарта (нормы площади на человека, потребления и т.д.) позволит снизить расходы льготников.

Сейчас компенсации для оплаты услуг ЖКХ получают свыше миллиона горожан – ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи, а также малоимущие граждане, у которых на квартплату уходит более 14% бюджета.