Петербуржец накормил новорожденную дочь детской смесью с наркотиками

В Петербурге новорожденный ребенок отравился детской смесью с наркотиками Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет Санкт-Петербурга во вторник, 9 февраля 2021 года, возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины за неисполнение родительских обязанностей. По вине горе-отца полуторагодовалая девочка оказалась в больнице с наркотическим отравлением. Все потому, что мужчина случайно добавил психотропное вещество в детскую смесь.

- Согласно материалам дела, мужчина с новорожденной дочерью проживает в квартире одного из домов по проспекту Энтузиастов. Сам петербуржец ведет асоциальный образ жизни: выпивает, употребляет наркотические и психотропные вещества, - сообщили в комитете.

В результате, 3 февраля, будучи сам под действием наркотиков, мужчина накормил младенца детской смесью, в которою попало психотропное вещество. Ребенок был госпитализирован, ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время жизни и здоровью малышки ничего не угрожает.

Где мать девочки, следствие не уточняет. На данный момент мужчина ожидает обвинения и меры пресечения. После завершения расследования следователи будут поднимать вопрос о лишении мужчины родительских прав.