Шестиклассника задержали за сексуальное домогательство к ребенку в Ленобласти

Полиция задержала подростка за сексуальные преступления с помощью интернета Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области вышла на подростка, который домогался до 10-летнего мальчика из деревни Пикколово Ломоносовского района. Еще 20 ноября 2020 года в следственный комитет обратилась 40-летняя мать ребенка, которая рассказала, что неизвестный человек ведет с ее сыном непристойную переписку.

- Женщина пояснила, что неизвестный человек стал писать ее 10-летнему сыну сообщения через интернет-сервис для размещения объявлений. Аноним требовал прислать ему фотографии обнаженных половых органов мальчика, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело насильственных действиях сексуального характера. Нить расследования привела их в город Гдов Псковской области, где проживает 13-летний мальчик. Именно этот шестиклассник попал под подозрение. Он же во время общения с полицейскими дал признательные показания.

Оказалось, что мальчик из Ленобласти не единственный, с кем школьник вел подобные переписки. В компьютере и телефоне подростка полицейские нашли диалоги с различными детьми из разных регионов страны. Расследование продолжается.