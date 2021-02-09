Четырех подростков задержали за угон "Жигулей" в Петербурге

В Петербурге задержали компанию подростков за угон "Жигулей" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция нашла два автомобиля "Жигули", угнанные подростками. В воскресенье, 7 января 2021 года, в отделение МВД по Приморскому району обратился хозяин одной из машин - 22-летний парень рассказал, что его синий автомобиль пропал от дома 3/1 по Ситцевой улице. Спустя месяц полицейские нашли виновных.

- 8 февраля была обнаружена указанная машина, а также еще одни "Жигули" без номерных знаков. Оба автомобиля были припаркованы у дома 25 по Туристской улице, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По подозрению в угоне автомобилей были задержаны четыре подростка: всем по 16 лет, один из них учится в колледже, другие ничем не занимаются.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет принят после поступления заявления от владельца. Подростков пока отпустили под обязательство о явке.