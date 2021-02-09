Рыбаков, терпящих бедствие в Финском заливе, спасли при помощи МЧС

Зимняя рыбалка - занятие рисковое. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники спасательного отряда «Красная горка» спасли почти полтора десятка рыбаков, застрявших на отколовшейся от берега льдине. Бедолаги дрейфовали в районе форта Серая Лошадь в Ломоносовском районе Ленобласти.

- Около 13:30 нам поступило сообщение о том, что на отколовшейся льдине находятся люди. На место были направлено спасательное подразделение. При помощи судна на воздушной подушке со льдины были сняты 14 человек. Все живы, помощь никому не понадобилась, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Ранее глава Ломоносовского района Ленобласти Алексей Кондрашов на своей страничке в Инстаграме сообщал о 15 рыбаках, терпящих бедствие на льдине. Однако в МЧС это число назвали ошибочным, так как со льдины были спасены абсолютно все.

О пропавших рыбаки не сообщали.