Фудкорты Петербурга готовят к открытию после ограничений из-за коронавируса

Смольный планирует снять запрет на работу фудкортов в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном начали обсуждение снятий ограничений с фуд-кортов и фуд-плейсах в торговых центрах Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 9 февраля 2021 года, рассказал газете "Петербургский дневник" вице-губернатор города Евгений Елин. Он пояснил, что сейчас экономический блок правительства готовит распоряжение, которое разрешит работу данной сферы общепита, а также увеличит разрешенное число посетителей для театров.

- Мы готовим такое распоряжение, и в ближайшее время оно может быть подписано, - рассказал Елин.

Однако вице-губернатор уточнил, что окончательное решение будет принято только после рекомендаций Роспоребнадзора, который следит за эпидемической ситуацией в городе.

Напомним, что очередные послабления в Петербурге вступили в силу 30 января. В городе разрешили барам и рестораном принимать клиентов круглосуточно и открыли зоопарк.