Уголовное дело разрешили завести против судьи из Колпино, сын которого застрелил друга

Судью из Колпино отдадут под суд по делу о гибели 14-летнего подростка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Судью из Колпино, чей 14-летний сын в марте 2020 года застрелил друга-сверстника, отдадут под суд. По крайне мере такое разрешение дала Высшая квалификационная коллегия судей России. Без этого судья имел неприкосновенность и не мог стать фигурантом уголовного дела.

- Комиссия удовлетворила представление Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Саяпина В.Г. по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 224 Уголовного кодекса Российской Федерации, - говорится в решении, опубликованном на сайте ВККС.

Указанная статья носит название «Небрежное хранение оружия» - ружье, из которого произошел роковой выстрел принадлежало судье - и предусматривает штраф до ста тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев.

Сам подросток ответственности избежал.