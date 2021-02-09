Петербуржец обвинил шурина из Финляндии в изнасиловании своей малолетней дочери

Петербуржец обвинил родственника в изнасилование его дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец обвинил своего шурина в изнасиловании дочери. Вечером во вторник, 8 февраля 2021 года, 48-летний мужчина обратился в полицию и рассказал о том, что его ребенок подвергался насилию со стороны родственника, который сейчас проживает в Финляндии.

- Петербуржец пояснил, что с августа по декабрь 2016 года, когда его дочери было всего восемь лет, его шурин, муж сестры жены, неоднократно насиловал девочку. Это происходило, когда родственник был у заявителя в гостях в квартире дома на Кушелевской дороге, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также мужчина уточнил, что на данный момент его дочь проживает вместе с матерью в Финляндии. Ее сестра и подозреваемый в насилии 40-летний шурин находятся в месте с ними за границей.

На данный момент уголовное дело еще не возбуждено. Мать девочки собирается подавать заявление в полицию по месту жительства.