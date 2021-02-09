Петербургский пенсионер стал жертвой фальшивого сайта по продаже авиабилетов

Петербургский пенсионер стал жертвой интернет-мошенников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионер из Санкт-Петербурга лишился денег, пытаясь приобрести билеты на самолет. Во вторник, 8 февраля 2021 года, в отделение полиции по Красносельскому району обратился 70-летний мужчина, проживающий в Ломоносовском районе Ленобласти. Он рассказал, что оплатил билеты через один сайт, но так их и не получил.

- Мужчина пояснил, что утром 5 февраля пытался приобрести авиабилеты. Для этого он выбрал один из сайтов, который, как позже выяснилось, оказался под контролем мошенников, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пенсионер выбрал направление, даты, ввел данные своей банковской карты и смс-коды. После этого с его счета было списано 43 тысячи рублей. Однако билеты на электронную почту мужчине так и не пришли.

По факту полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Сам подозрительный сайт еще работает.