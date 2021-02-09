Петербуржец, пытавшийся ограбить банк с кнопкой от конструктора Lego, получил девять лет колонии

Горе-грабитель получил девять лет колонии. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении 50-летнего мужчины, который летом 2020 года попытался ограбить банк на улице Савушкина, но ушел ни с чем. Тем не менее, от уголовного дела это его не спасло.

- Обвиняемый пояснил, что он и его семья испытывали финансовые трудности. 14.08.2020 он вышел из дома за покупками, от отчаяния зашел в банк, при себе у него была игрушка с кнопкой от конструктора Lego, которую он нашел на улице. Действуя спонтанно он спросил у кассира про валюту, которую хотел купить, затем потребовал отдать имеющиеся в кассе деньги, либо он взорвет себя, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кассир уже собиралась отдать грабителю всю наличность - 4,2 млн рублей, 5 тысяч евро и 10 тысяч долларов, но мужчина внезапно испугался и убежал. Когда преступника нашли, он уже успел побриться, чтобы изменить внешность.

Судья не разжалобился историей и учел, что ранее обвиняемый уже имел срок. Итогом стал приговор в девять лет лишения свободы.