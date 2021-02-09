Коммунальные службы приступили к очистке кровель в Санкт-Петербурге

Крыши Петербурга начали очищать от снега и наледи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 9 февраля 2021 года, началась масштабная работа по очистке кровель от снега. Только за минувшую неделю в городе выпало более 33 сантиметров снега, поэтому самое время для того, чтобы убрать с крыш наледь и сосульки пока те не начали падать.

- Об уборке снега жильцов предупреждают накануне производства работ, автовладельцев заранее просят убрать припаркованные машины. Коммунальные службы планируют свои работы под временной отрезок, указанный на дорожном знаке "3.27", который запрещает остановку автотранспорта в определенное время дня недели, - пояснили в Смольном.

Так, утром во вторник велись работы на улице Маркина на Петроградской стороне. Сотрудники ГИБДД помогли коммунальщикам перекрыть проезжую часть и тротуары на время уборки.

Также утром 9 февраля на уборку улиц Петербурга вышли 1,2 тысяча дворников и более 1 тысяч уборочных машин. За работой уборочной техники можно следить в онлайн-режиме.