Санитарные такси больше не будут возить петербуржцев с «ковидом» на КТ

Смольный сворачивает работу бесплатного такси для поездок на КТ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Петербурга сворачивает эксперимент с бесплатным санитарным такси, которое возило пациентов с коронавирусом или подозрением на него на компьютерную томографию (КТ). Машины с шашечками работали по соглашению со Смольным с начала декабря и в день выполняли по 600 рейсов. Это было сделано. чтобы не отвлекать кареты скорой помощи на развозку. Но теперь для этих целей закуплен отдельный медицинский транспорт.

- C 9 февраля 2021 года доставку амбулаторных больных с СOVID-19 и подозрением на него на КТ начали осуществлять санитарные машины, закупленные городом для этих целей. Это 45 специально оборудованных автомобилей «Лада Ларгус», которые распределены по районам в зависимости от прикрепленного населения, - сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Все машины имеют перегородку, отделяющую пациента от водителя. Вызвать сантранспорт как и прежде может лечащий врач или врач КТ-центра. Телефоны диспетчерской службы скорой помощи опубликованы на сайте Комздрава.