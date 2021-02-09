Появилось видео спасения рыбаков с льдины в Финском заливе

МЧС показало, как спасало рыбаков с льдины на Финском заливе / Фото: МЧС Ленобласти

Сотрудники МЧС спасли 14 рыбаков, которые застряли на льдине на Финском заливе. Инцидент произошел в час дня во вторник, 9 февраля 2021 года. В управление спасателей поступило сообщение о том, что у мыса Серая Лошадь в поселке Шепелево образовалась большая трещина и оторвалась льдина, на которой остались люди.

- К месту происшествия незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Красная горка" Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке, - рассказали спасатели.

Когда спасатели прибыли на место, льдина с рыбаками находилась на 1 километре от берега. Специалисты сработали быстро и слажено, сняли всех "дрейфующих" с льдины и в сохранности доставили на берег. Этим видео спасатели поделились в сети. На данный момент жизни и здоровью рыбаков ничего не угрожает.

Напомним, что выход на лед в Ленинградской области и Петербурге действуют по сей день. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.