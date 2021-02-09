В Петербурге отметили 140 лет со дня смерти Достоевского

9 февраля в Некрополе мастеров искусств прошло возложение цветов к месту захоронения Федора Михайловича Достоевского. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

9 февраля в Некрополе мастеров искусств прошло возложение цветов к месту захоронения Федора Михайловича Достоевского. В этот день исполнилось 140 лет с момента смерти писателя. Классика будут чествовать весь 2021 год - в честь 200-летия со дня его рождения.

Достоевский навсегда связал свое имя с Петербургом. В 2020 году при содействии Комитета по Культуре и благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича был отреставрирован надгробный памятник писателя, именно к нему и пришли почитатели таланта

- Достоевский является знаковым писателем для России, нашего города и, конечно, Центрального района, - с приветственным словом выступил глава Администрации Центрального района Максим Мейксин. - Практически все его знаменитые персонажи и великие произведения были созданы на этой территории. Почти каждый уголок города помнит Федора Михайловича. Безусловно, наследие Достоевского сложно переоценить. Он один из самых важных авторов для каждого из нас. С ним мы знакомимся в детстве, в юности и сохраняем любовь к произведениям на протяжении всей жизни.

Панихиду по усопшему провели служители собора Владимирской иконы Божией матери, прихожанином которого в свое время был Федор Михайлович Достоевский, туда он обращался за вдохновением и благословлением.

Музей Достоевского тоже не остался в стороне, с обращением выступила его директор Наталья Ашимбаева. Она отметила, что 9 февраля пройдет памятный вечер в стенах музея-квартиры писателя.

Также планируются тематические публикации, многочисленные выставки, поездка делегации из Санкт-Петербурга в Казахстан, большой общероссийский диктант, посвященный творчеству Федора Михайловича.