Исаакиевский собор закрыли 9 февраля

В Петербурге 9 февраля закрыли Исаакиевский собор по техническим причинам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 9 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурге закрылся Исаакиевский собор и его колоннада. Об этом рассказали в пресс-службе музея. Отмечается, что работа приостановлена по техническим причинам, не зависящим от музея.

- Сегодня, 9 февраля, по техническим причинам, не зависящим от музея, не работает музей-памятник "Исаакиевский собор" и колоннада. При этом Спас на Крови работает в обычном режиме, - отметили в пресс-службе.

Сроки, когда проблемы будут исправлены и собор вновь откроет двери для посетителей, пока не сообщаются.

Посетителям напомнили, что из-за коронавируса посетителям Исаакия нужно соблюдать меры безопасности. Сейчас проводятся экскурсии для групп не более пяти человек. Посетить музей можно и самостоятельно. Главное, вход в собор осуществляется только в масках, а в помещении посетителям следует соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.