Знаменитый ночной клуб Rossi's закрыли в Петербурге

Старейший ночной клуб Петербурга закрыли / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге закрыли один из самых знаменитых ночных клубов с 16-летней историей - Rossi's. Во вторник, 9 февраля 2021 года, комитет по контролю за городским имуществом рассказал, что договор аренды города с заведением был расторгнул еще в конце 2019 года, однако танцпол продолжал работать. В итоге клуб накопил огромный долг за аренду - более 10 миллионов рублей.

- В декабре прошлого года сотрудники комитета провели проверку в помещении нежилого фонта, расположенного на улице Зодчего Росси. Выяснилось, что клуб занимает территорию около 750 "квадратов" незаконно, - сообщили в ККИ.

Владельцы клуба задолжали городу за аренду более 10 млн рублей / Фото: ККИ

Кроме того, подвал и первый этаж дома, который является объектом культурного наследия, были переделаны без разрешения: в помещении заложены оконный проем и проход.

Сотрудники комитета ранее уведомили владельца клуба о том, что им необходимо покинуть помещение, однако этого не произошло. В итоге дверь клуба была срезана болгаркой, а все вещи вывезены ведомством.