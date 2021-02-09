Петербургская стоматологическая поликлиника вылечила более 200 пациентов с коронавирусом за время пандемии

В Смольном рассказали о работе стоматологической поликлиники во время пандемии Фото: Артем КИЛЬКИН

За время пандемии городская стоматологическая поликлиника №33 Санкт-Петербурга продолжала лечить пациентов даже при наличии у них коронавируса. Об этом во вторник, 9 февраля 2021 года, рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

- Экстренная и неотложная медицинская стоматологическая помощь оказывалась пациентам с подтвержденным коронавирусом и лицам из группы риска. В учреждении был организован санпропускник с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, - отметили в Смольном.

Так, с 28 марта в крупнейшей городской стоматологической поликлинике оказана помощь 191 петербуржцу с коронавирусом, в том числе 31 ребенку.

Кроме того, во время пандемии поликлиника проводила успешную дистанционную консультацию, чтобы дополнительно обезопасить пациентов.

Отметим, что к учреждению прикреплены 545 тысяч человек, в том числе 112 тысяч детей. В прошлом году количество посещений составило 246,3 тысячи.