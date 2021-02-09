Собака из Петербурга стала лучшим животным-терапевтом в России

Лучшей собакой-терапевтом страны признан пес из Петербурга / Фото: Администрация Колпинского района

Лучшей собакой-терапевтом России стал пес из Санкт-Петербурга. В понедельник, 8 февраля 2021 года, в зале московской гостиницы Four Seasons Hotel прошел ежегодный гала-ужин в честь лучших собак, заводчиков и хендлеров страны. Среди гостей присутствовал пес-доктор по кличке Лукас XIII Великолепный вместе со своей хозяйкой Ларисой Хозяиновой.

- Лариса Хозяинова - психолог высшей категории Дома молодежи "Колпинец" - победила в номинации "Лучший канистерапевт", а ее собака Лукас признал "Лучшей собакой-терапевтом России", - рассказали в администрации Колпинского района Петербурга. - Стоит отметить, что Лариса Владимировна вместе со своими четвероногими питомцами, а их у нее сейчас шесть, более 20 лет помогает и взрослым, и детям.

Также в церемонии награждения участвовала Ольга Назарова - директор Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района "Поддержка", с которым активно сотрудничает Лариса Владимировна. Центр реализуют уникальные инклюзивные проекты, целью которых является помощь людям с особенностями развития стать полноправными членами общества и позволить им вести полноценную интересную жизнь.