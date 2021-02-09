Туристический водный маршрут "Путь Петра Великого" откроется в Петербурге

В Ленинградской области появится новый водный маршрут «Путь Петра Великого» Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская области запускает новый водный маршрут для туристов, который на теплоходе прокатит всех желающих по городам, связанным с Петром I. Как сообщили в администрации региона во вторник, 9 февраля 2021 года, стартовать маршрут будет из Санкт-Петербурга и пройдет по Неве до самой крепости "Орешек".

- Маршрут "Путь Петра Великого" стартует из Санкт-Петербурга, проходит по реке Нева и, через Ладожское озеро, попадает в реку Свирь, - отметили в администрации.

Путь будет проходить по важным городам и местам, связанным с основателем Петербурга / Фото: Администрация Ленобласти

В городах, где будут делаться остановки, туристы смогут посетить крепость "Орешек", побывать на Ладожских каналах, в многочисленных монастырях, музеях и на месте спуска первого корабля Балтийского флота знаменитого фрегата "Штандарт".

Отмечается, что первыми в этом году по маршруту от Петербурга до Лодейного поля, через Шлиссельбург, Новую и Старую Ладоги проедут туроператоры 47 региона. Дата запуска маршрута еще не названа.