Смольный обещал построить 25 детских садов и 11 школ в Петербурга за 2021 год

В 2021 году в Петербурге будет построено 25 детских садов и 11 школ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2021 году в Санкт-Петербурге построят 25 новых детских садов и 11 школ. Об этом во вторник, 9 февраля 2021 года, заявил губернатор Александр Беглов во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

- Одной из целей национального развития нашей страны указом президента поставлено развитие талантов каждого ребенка. Школы, которые строятся в Петербурге, как раз и позволяют выявлять и развивать таланты у каждого школьника, – сказал Сергей Кравцов.

Беглов отметил, что новые школы в городе будут строить за счет субсидий федерального центра, бюджета города и средств инвесторов.

Во время встречи Беглов с Кравцовым посетили школу №707 Невского района, которая открылась 1 сентября 2020 года и рассчитана на 1650 детей. Губернатор и министр высоко оценили созданные в школе возможности дополнительного образования: там открыт библиотечно-информационный центр, мастерские по обработке тканей, металла, дерева, кабинет домоводства и кулинарии, кабинет 3D моделирования.