Еще 28 пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Санкт-Петербурге

Дополнительные 28 пунктов вакцинации откроют вскоре в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге откроют еще 28 пунктов вакцинации от коронавируса. Смольный заключил соответствующее соглашение с Минздравом РФ. В итоге в Северной столице будет 146 прививочных пунктов. Правда, о сроках открытия новых мест пока не сообщается.

- Из этих дополнительных пунктов 17 располагаются в городских поликлиниках, 4 – в федеральных и 7 – в частных. Сегодня (на 9 февраля 2021 года – Прим. ред.) в Санкт-Петербурге работают 108 пунктов вакцинации, из них 97 – на базе горполиклиник и 11 – в частных медицинских организациях, - сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева

Добавим, что вакцинация от коронавируса абсолютно бесплатна даже в частных медучреждениях. За все время пандемии в городе привились больше 117,5 тысячи человек. В поликлиниках осталось еще 83,7 тысячи доз препарата.