Движение по проспекту Энгельса в Петербурге ограничат до середины июня

В Петербурге перекроют часть проспекта Энгельса из-за ремонта трамвайных путей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Движение транспорта по проспекту Энгельса в Санкт-Петербурге ограничат с 11 февраля по 15 июня 2021 года из-за ремонта трамвайных путей. Речь об участке между проспектами Луначарского и Просвещения. Помимо этого с 11 по 18 апреля дорожники ограничат движение на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Афанасьева, а ровно на один день, 18 апреля, машинам запретят проезжать по улице Афанасьева у все того же проспекта Энгельса.

Но и это не все грядущие перекрытия в городе.

- С 12 февраля по 31 мая 2021 года, а также с 31 августа 2021 года по 31 мая 2022 года в связи с размещением пешеходной галереи ограничат движение транспорта по следующим адресам: по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы, по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова, а также по набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до улицы Литераторов, - предупреждают в пресс-службе ГАТИ.

Добавим, что производители работ должны обеспечить безопасный проход для пешеходов.