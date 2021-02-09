Маленькую девочку за рулем движущейся легковушки заметили в Санкт-Петербурге

Ребенка за рулем "Шкоды" заметили на Малоохтинской набережной в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржец заметил маленькую девочку за рулем белой «Шкоды» на Малоохтинской набережной. И нет, легковушка не стояла, а двигалась – вполне на большой скорости и в левом ряду. Видео экстремального вождения появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На записи, сделанной другим участником транспортного потока, заметно, что ребенок сидит на руках взрослого и держит руль в руках. Очевидец предположил, что это горе-отец.

- Вот в левом ряду едет, и ребенок за рулем? Нормальный человек вообще? В порядке у него все? Ребенок рулит. Вот так, полюбуйтесь на таких водителей, - комментирует происходящее автор видео.

Примечательно, что комментаторы новости разделились на два лагеря: большинство порицают поступок горе-родителя и просят автора видеозаписи жаловаться в ГИБДД, другие же вспоминают с ностальгией о своем детском опыте вождения и не видят в таком обучении чего-то криминального.