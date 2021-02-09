Причину смерти рэпера Картрайта попробует установить третья по счету экспертиза

СК назначил третью по счету экспертизу по установлению причин смерти Энди Картрайта. Фото: СОЦСЕТИ

СК назначил уже третью по счету экспертизу, которая должна установить причину смерти рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена Марина Кохал. Напомним, вдову обвиняют в убийстве мужа, сейчас она находится в СИЗО. Однако доказать явную причастность женщины к произошедшему не выходит – в теле музыканта не нашли ни капли крови, к тому же у него пропали восемь органов. Кохал по-прежнему заверяет, что просто хотела спрятать тело.

- Новости по делу Картрайта. Сегодня нас с Мариной ознакомили с постановлением о назначении третьей экспертизы, при этом заключение второй не дают. Опять требуют присутствия трех адвокатов, - сообщила адвокат вдовы Картрайта Ирина Скурту на своей странице в Facebook.

Добавим, что результаты прежней экспертизы все еще оставляют вопросы. Доподлинно известно лишь то, что перед смертью Энди Картрайт находился в коме. А вот результаты психиатрической экспертизы Марины Кохал демонстрируют некоторые отклонения у женщины.