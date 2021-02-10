Влюбленные пары мерзнут ночью в минус 22 у Дворца бракосочетания на Английской набережной

Влюбленные петербуржцы штурмуют Дворец бракосочетания в центре города за день до приема заявлений на август. Фото: vk.com/dvorec1

Влюбленные и самые стойкие пары выстроились в живую очередь ночью с 9 на 10 февраля у входа в Дворец бракосочетания на Английской набережной. На улице тем временем столбик термометра опустился до минус 22 градусов по Цельсию. Однако будущим супругам холод нипочем – они хотят заполучить заветную дату свадьбы в августе, 10 февраля ЗАГСы как раз начинают прием заявлений на последний месяц лета.

Влюбленные начали собираться у Дворца почти ровно за сутки. Фото: vk.com/dvorec1

- Новости на 22:30 – на данный момент в очереди для подачи заявления на август 2021 года стоит 41 пара, - рассказывают в группе Дворца бракосочетания №1 во «Вконтакте».

К слову, прием заявлений стартует в 10:00. 9 февраля к 14:30 в очереди стояли уже 15 пар. На месте даже ведется список, чтобы не было никаких конфликтов после открытия дверей. Судя по фотографиям с места, люди тщательно утеплились и стоят преимущественно в капюшонах и варежках.