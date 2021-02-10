Погода в Санкт-Петербурге: 10 февраля 2021 года ожидается крепкий мороз и немного снега

"Комсомолка" рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на 10 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала погоду в Санкт-Петербурге на 10 февраля 2021 года. Сюрпризов не будет – мороз пока остается в Северной столице. Ночью столбик термометра опустится до минус 21 градуса по Цельсию. В прибрежных районах, наоборот, обещают чуть теплее. Днем временами будет показываться солнце. Также ожидается небольшой снег.

- Ночью и утром 10 февраля местами изморозь. Ветер будет восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью от -19 до -21 градусов, в прибрежных районах местами до -16. Днем столбик термометра поднимется от -11 до -13 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Если вам 10 февраля покажется невыносимо холодным, то подумайте, каково десяткам влюбленных пар, которые почти целые сутки стоят в живой очереди у Дворца бракосочетания на Английской набережной, чтобы записаться на заветную дату свадьбы в августе.