До -21 градуса упала температура утром 10 февраля в Санкт-Петербурге

Деревья в Петербурге опять покрылись изморозью. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге холодно. А учитывая высокую влажность, очень холодно. Мороз пробирает до костей за считанные минуты, а машины отказываются заводиться. И это не сибирские -30...-40, а всего лишь -21 градус.

- На 7:30 утра в Санкт-Петербурге температура воздуха составляет -21 градус ровно. Ветра нет, штиль. Давление составляет 765, 4 мм ртутного столба, а влажность достигает 83%, - сообщает городской гидрометцентр. - На дорогах гололед.

В такую погоду особенно важно, чтобы общественный транспорт работал без сбоев, но иногда автобуса приходиться ждать по 15-20 минут. На это, в частности, жаловались жители Приморского района.

Зато для любителей фотографии такая погода опять дает возможность сделать отличные кадры, ведь деревья опять заиндевели и стоят «белые, пушистые», покрытые изморозью от кончиков веток до корней.