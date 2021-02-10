Жители Ульяновки показали красочное замыкание и пожаловались на проблемы с электричеством

Короткое замыкание на электросетях произошло в поселке Ульяновка. Фото: vk.com/spb_today

Без света пришлось сидеть ночью 10 февраля некоторым жителям поселка Ульяновка, что в Тосненском районе Ленинградской области. По неизвестной причине у них произошло замыкание на линии электропередач. Красочное, но пугающе зрелище они сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

- В Ульяновке Тосненского района так и живем... то «фейерверки» нам в подарок от энергетиков, то ржавая вода в подарок от коммунальщиков. Нет никому дела, что люди замерзают в частных домах. Нет света, значит нет воды и тепла, - пишут возмущенные люди в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - Боль, грусть, печаль, холод и невозможность жить в нормальных условиях.

В этот момент температура в отдельных районах Ленобласти падала до -30 градусов, а тем обитателям частных домов, кто у которых стоят электрокотлы, приходилось туго. При этом, по словам жителей Ульяновки, они платят в месяц по 20 тысяч рублей за коммунальные услуги. Однако их качество оставляет желать лучшего.