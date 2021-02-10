Последние новости на 10 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти: горевшая школа, смерть крупного бизнесмена, письмо Олега Соколова и концепция развития транспорта

Строительство ШМСД - "сестры" ЗСД названо приоритетом в развитии транспортной системы Петербурга и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомольская правда» подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 10 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти: умер крупный бизнесмен, владелец сети клиник «Скандинавия» и репродуктивных центров «АВА-ПЕТЕР» Глеб Михайлик. По злому стечению обстоятельств, основатель медцентров скончался от осложнений при коронавирусе. Ему было 60 лет.

Кроме того, вечером во вторник серьезный пожар произошел в школе №588 Колпинского района Петербурга. По данным МЧС, полыхал кабинет директора. Никто при ЧП не пострадал, причины возгорания выясняются.

Из неожиданного: историк Олег Соколов, осужденный за убийство (с последующим расчленением) молодой любовницы, ответил на сообщение корреспондента «КП» и прислал в редакцию свое письмо. В двух словах: «радоваться нечему».

Зато на заседании под председательством замглавы правительства России Марата Хуснуллина был обсужден план развития транспортной системы агломерации Петербурга и Ленобласти. Важными точками названо строительство ШМСД, высокоскоростной ж/д магистрали до Москвы и развитие метро, которое пока тормозит. На доработку концепции дали еще месяц.

Кроме того, в Ленобласти отрывало рыбаков на льдине, в Петербурге рассказывали про концепцию музея на Охтинском мысе, вандалы красили лица сфинксам с Египетского моста, а жители Северной столицы радовались «зимней сказке».