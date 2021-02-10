Два ДТП собрали длинную пробку на Дороге Жизни

ДТП произошли на Дороге Жизни. Фото: Яндекс. Карты

Сразу два ДТП, произошедшие на небольшом участке Дороги Жизни осложнили путь на работу жителям Всеволожского района Ленобласти. Машины столкнулись в районе улицы Культуры во Всеволожске и у перекрестка с Приютинской улицей. Обе - в сторону Петербурга.

- На шоссе Дорога Жизни авария, там пробка. Все стоит, - сообщают сотрудники редакции «Комсомолки».

Впрочем, причиной пробки стало не только ДТП, но и светофор на Приютинской, который держит движение и собрал затор на самой улице, даже плотнее, чем на Дороге Жизни. Но водителям в любом случае надо быть внимательнее. Морозы - в Петербурге ночью было до 23-24 градусов, а в Ленобласти и все 30 - сделали асфальт очень скользким. «Задубевшая» резина тормозит в таких условиях из рук вон плохо.

Еще два ДТП произошли на продолжении Дороги Жизни - Рябовском шоссе уже на въезде в Петербург в районе пересечения с КАД. Но там ситуация пока не такая напряженная.

ОБНОВЛЕНО: Еще одна авария произошла и на самой Приютинской улице.