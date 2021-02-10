Полиция заставила извиниться водителя «Мерседеса», избившего пешехода на тротуаре

Полиция нашла водителя "Мерседеса", побившего пешехода на проспекте Ветеранов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли водителя большого и черного «Мерседеса», который днем 7 февраля избил пешехода на проспекте Ветеранов. владельца иномарки разозлило то, что прохожий сделал ему замечание за езду по тротуару. Ролик появился в соцсетях и вызвал бурю возмущения у горожан.

- Водитель «Мерседеса» был установлен и приглашен в полицию для дачи объяснений и привлечения к ответственности за нарушения ПДД. Им оказался 30-летний Эльвин, уроженец одной из стран Закавказья. Место своей работы он не сообщил. В отношении нарушителя составлен административный протокол за езду по тротуару, а также за отсутствие на иномарке одной фары, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правда, ничего более серьезного водителю предъявить не удалось, так как пострадавший пешеход в полицию не обращался. Но если побитый мужчина все же напишет заявление, то его обещают рассмотреть по всем правилам.

Ну а пока нарушителя «как минимум» заставили извиниться за свой поступок.