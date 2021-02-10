Рост числа выздоровлений от коронавируса зафиксирован в Петербурге 10 февраля

Последние новости о коронавирусе в Петербурге на 10 февраля 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге второй день подряд наблюдается высокий уровень выздоровления от коронавируса. Так, накануне 9 февраля в городе были выписаны 3739 пациентов, на среду, 10 февраля 2021 года, выздоровели чуть меньше - 3589 человек. За все время пандемии болезнь побороли уже 256 704 зараженных.

- Также за минувшие сутки у 1169 горожан коронавирус подтвердился, а 54 человек не справился с недугом и скончался. Общая статистика за время пандемии уже насчитывает 348 613 заболевших и 10 237 умерших, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Добавим, что в Ленинградской области за все время заболели 32 804 человек, выздоровели 29 686 пациентов и 467 скончались.

Напомним, что одна из резонансных утрат из-за коронавируса в Петербурге произошла на днях. Умер крупный бизнесмен Глеб Михайлик, известный в городе предприниматель, основатель медицинских клиник "Скандинавия" и "АВА-ПЕТЕР".