Видео пожара в производственном цеху в Санкт-Петербурге 10 февраля 2021 года: Сгорело все здание

Видео пожара в производственном цеху на Выборгском шоссе в Петербурге появилось в сети Фото: СОЦСЕТИ

В социальной сети появились видео с места пожара в производственном цеху в Санкт-Петербурге, произошедшего утром 10 февраля 2021 года. Огонь охватил всю площадь огромного здания в 1,5 тысячи квадратных метра на Выборгском шоссе, где находилось не только производство, но и склад древесины. Из-за этого пламя разгоралось мгновенно, поднимаясь все выше в небо.

- Видно с Парашютной, - рассказывают петербуржцы в сети.

- Дым аж до юго-запада дошел, - жалуются некоторые.

Также столб дыма было видно жителям улицы Савушкина Приморского проспекта, Петровской косы и многих других точек города.

Пожар начался в 10:00, к 11:14 часам спасатели смогли локализовать возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных. Угрозы распространения на соседнее здания больше нет. Тушением огня занимаются 56 человек и 14 единиц спецтехники.