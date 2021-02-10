Более 20 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург продолжает борьбу с пандемией. По данным Смольного на среду, 10 февраля 2021 года, за последние сутки в городе были обследованы более 20 тысяч человек. Общее число зараженных с начала эпидемии уже более 348 тысяч.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20875 человек. Обработано 5199 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города на Неве.

В Смольном отмечают, что эпидемическая ситуация вновь улучшается. За последнюю неделю число госпитализаций пациентов с коронавирусом снизилось, а выздоровевших наоборот выросло почти в два раза.

Добавим, что за сутки в городе еще 10,8 тысяч человек привились от коронавируса, что стало новым рекордом. Вскоре в Петербурге будут работать 146 прививочных пунктов.