СК показал видео с места убийства расчлененной женщины под Петербургом

В этом доме 64-летний хозяин убил 37-летнюю гостью и разрубил на части топором. Фото: кадр с видео ГСУ СК РФ по ЛО

Следственный комитет показал кадры с места убийства женщины, чьи останки нашли утром 10 февраля на трассе Петербург-Матокса во Всеволожском районе Ленобласти. Также на видео есть рассказ задержанного 64-летнего мужчины, который рассказал, как именно убил гостью.

- Мне нужно было выйти на улицу, на свежий воздух. Я разозлился и ударил ее кулаком, - сообщил подозреваемый.

Перед этим хозяин частного дома и его 37-летняя гостья вместе выпивали. От удара женщина рухнула, как подкошенная и при падении получила травму головы. Смерть наступила мгновенно. Все произошло поздним вечером 7 февраля. Мужчина решил ничего не сообщать в полицию, а просто расчленил тело, положил в пакеты и выбросил останки у дороги. Там их и обнаружили.

Известно, что 9 февраля в полицию поступило заявление от брата погибшей, жителя Барнаула, который не мог дозвониться до сестры. Женщину начали искать волонтеры, но уже на следующее утро пришло страшное известие.

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