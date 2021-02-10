Главный синоптик Петербурга о тумане над Невой: это достаточно редкое явление

Над Невой утром стояла дымка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о «таинственной» дымке, которая утром 10 февраля окутала центр города. По словам специалиста, это произошло из-за сочетания сразу нескольких погодных факторов, что происходит нечасто. Из-за этого на ЗСД даже собиралась пробка - водители мало что видели в тумане.

- Нева парит, поэтому туман. Достаточно редкое явление. Там где вода не замерзла, она теплее воздуха и парит при морозе, когда холоднее -20. Туман выносит на город, - рассказал Александр Михайлович корреспонденту «КП-Петербург».

К слову, в нынешнем году исполнится ровно 30 лет, как синоптик Колесов работает в Гидрометцентре Северной столицы. Но на стоящие в городе морозы это, разумеется, никакого влияния не имеет.

Холода сохранятся в Петербурге минимум до выходных. Ну а там видно будет. Метеорология- наука точная, но вероятность прогнозов не превышает 60%.