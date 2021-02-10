Мужчина рассказал об убийстве и расчленении своей знакомой в Мурино

Житель Мурино рассказал, как убил свою знакомую Фото: принтскрин видео.

Житель города Мурино рассказал в следственном комитете о том, как убил свою знакомую, тело которой после разрубил на две части и выкинул на трассе в Ленинградской области. Останки 37-летней женщины были найдены 10 февраля 2021 года вдоль дороги Санкт-Петербург - Матокса во Всеволожском районе. В тот же день полиция задержала подозреваемого, который рассказал о том, что произошло.

- Мне нужно было на улицу выйти, подышать бы воздухом. А я так разозлился. Ну, ударил ее. Кулаком, нанес удар кулаком, - признался задержанный следователям.

По версии, 7 февраля убитая находилась в гостях в частном доме у 64-летнего мужчины. Они выпивали, но в какой-то момент началась ссора. Пенсионер избил гостью, от чего та скончалась. После он разрубил ее тело топором и разложил останки по пакетам.

На данный момент назначены экспертизы, чтобы установить все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.