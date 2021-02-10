Петербурженку оштрафовали на 10 тысяч рублей за толчок полицейского в плечо Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Санкт-Петербурга заплатит 10 тысяч рублей за то, что толкнула сотрудницу полиции в плечо. В среду, 10 февраля 2021 года, Красногвардейский районный суд города рассмотрел дело, возбужденное после инцидента, произошедшего 3 декабря 2020 года, и вынес вердикт.

- В районе четырех часов дня обвиняемую доставили в дежурную часть 13 отдела полиции за мелкое хулиганство. Женщина была пьяна и вступила в спорт с помощницей оперативного дежурного, которая заполняла административный протокол, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Женщина отказывалась пройти к рабочему месту дежурной и ударила в левое плечо сотрудницу полиции.

В суде женщина вину признала и раскаялась. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, административных нарушений за год не было. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.