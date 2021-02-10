Роспотребнадзор разрешил открыть фудкорты в Санкт-Петербурге

Фуд-корты в Петербуге разрешили открыть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Роспотребнадзора разрешило открыть фудкорты в городских ТЦ. Ранее о готовности открыть фудкорты и фуд-плейсы заявили в правительстве города. А теперь добро дали и санитарные врачи.

- В Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей и специалистов Роспотребнадзора с представителями бизнес-сообщества, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник, знакомый с ситуацией. – По его итогам было принято решение возобновить работу фудкортов в торговых центрах.

Коммерсанты пообещали следить за соблюдением санитарных норм и прочих карантинных требований.

Пока загрузка фудкортов составит лишь 50%, а остальное покажет эпидемиологическая ситуация в городе. Изменения в постановление, разрешающее работу данных мест общепита в ТЦ моет быть подписано уже в ближайшую пятницу, 12 февраля.

Напомним, что запрет на работу фудкортов в торговых центрах Петербурга был введен 9 ноября 2020 года.