Одиннадцать петербургских больниц вернутся к штатной работе до 1 марта

В Петербурге более 10 больниц вернулся к плановой работе до 1 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больницы Санкт-Петербурга уже начали возвращаться к обычной работе на фоне спада интенсивности распространения коронавируса и появления тяжелых случаев. В среду, 10 февраля 2021 года, в Смольном рассказали, что уже к старому режиму вернулись Мариинская больница и сокращен коечный фонд в "Заре". До 1 марта этот ряд пополнят еще 11 медучреждений.

- Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет вернуть часть коечного фонда для лечения плановых пациентов, чья госпитализация была отложена в связи с пандемией, - подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев. - При этом будут сохранены все необходимые резервы для оказания помощи петербуржцам с COVID-19.

С 15 февраля возобновят обычную работу: Военно-медицинская Академия Кирова, Алмазова, детская больница имени Филатова, а также закроется прием пациентов в 7-м павильоне в Ленэкспо.

С 22 февраля к ним присоединятся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 Кащенко. С ч 1 марта центр Соколова, больница имени Мечникова и Александровская.