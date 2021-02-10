Педофила-рецидивиста задержали за домогательства к девочке у петербургской школы

Петербуржца задержали по подозрению в домогательствах к школьнице на улице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала педофила-рецидивиста, который подозревается в возобновлении своей "деятельности". Утром 3 февраля 2021 года в отделение МВД по Кировскому району обратилась 41-летняя женщина, социальный педагог одной из школ города. Женщина рассказала, что одна из учениц стала жертвой домогательств.

- Педагог пояснила, что в районе 10:50 часов около школы, расположенной на Дачном проспекте, неизвестный мужчин пристал к 13-летней девочке и совершил в отношении нее развратные действия, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Началась проверка, после которой следственный комитет возбудил уголовное дело. 9 февраля правоохранители вышли на подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был судим за подобные преступления. Примечательно, что прошлый раз подозреваемый также домогался к малолетней в парадной дома. В итоге мужчина отделался штрафом в 15 тысяч рублей.