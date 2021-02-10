Депутаты ЗакСа одобрили возвращение вытрезвителей в Петербурге

В Петербург возвращаются вытрезвители. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты парламента Санкт-Петербурга одобрили возвращение вытрезвителей в городе. Законопроект о внесении изменений в закон «Об основах организации охраны здоровья граждан» утвержден в первом чтении.

- Прежде всего, нужно определить четкий перечень признаков, по которым человека следует забирать в вытрезвитель. Такая помощь нужна лишь тем, кто утратил из-за алкоголя адекватность или способность ориентироваться в пространстве, - рассказал один из разработчиков документа депутат ЗакСа Денис Четырбок.

При определении степени опьянения должно сохраниться медицинское освидетельствование: врач «скорой» определит, какая именно помощь требуется человеку: если он разбил голову, то поедет в больницу, буянит - в полицию. Выпил и мирно спит на скамейке - в вытрезвитель.

При этом пребывание в вытрезвителей бесплатным не будет, а по виду их хотят сделать похожим на дешевые хостелы с минимумом необходимого. По крайне мере в теории.