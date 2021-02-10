Больного коронавирусом нашли с передозировкой наркотиками в центре Петербурга

В Петербурге скончался больной коронавирусом мужчина, отравившийся наркотиками Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В больнице Санкт-Петербурга умер мужчина, который попал туда с острым отравлением смеси наркотических веществ. Примечательно, что также он болел коронавирусом, который успел развиться в пневмонию. Во вторник, 9 февраля 2021 года, из медучреждения в полицию поступило телефонограмма о случившемся.

- В больницу 33-летний мужчина попал в половину пятого утра 5 февраля. Двумя часами ранее его обнаружили сотрудники полиции у дома 19 по 2-й Советской улице, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Врачи установили, что мужчина отравился смесью наркотических веществ. При этом тест на коронавирус оказался положительный. Вместе с тем у него успела развиться внебольничная пневмония. Пациент умер в 16:30 часов 8 февраля. Что именно стало причиной смерти сейчас предстоит установить специалистам.