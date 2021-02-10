Трассу М-11 перекрыли 10 февраля под Петербургом

Платную трассу М-11 перекрыли в обе стороны 10 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, автомобилисты. В среду, 10 февраля 2021 года, под Санкт-Петербургом полностью перекрыли движение по платной трассе М-11, соединяющей Северную столицу и Москву. Ограничение будет действовать до пяти часов вечера. Причиной стали работы по восстановлению линии электропередач.

- 10 февраля произошел обрыв воздушной линии электропередач на 667 километре трассы. С 14 до 17 часов филиал "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" проводит ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе "Магистраль двух столиц".

Так, в течение трех часов будет перекрыто движение в сторону Москвы от КАД до съезда на трассу А-120, а также в обратную сторону от съезда с трассы "Южное полукольцо" до съезда на Софийскую улицу и в Колпино.

Как пояснили в "Россети Ленэнерго", участок воздушной линии, где произошел обрыв, принадлежит сторонней компании. Однако специалисты уже оперативно содействуют, чтобы как можно быстрее закончить ремонтные работы.

- Отключенных потребителей нет, - добавили в компании.

Автомобилистов просят заранее выбирать свои маршруты, чтобы не стоять в пробках.